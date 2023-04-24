Дійсно, кремлівське оточення Путіна, надаючи йому інформацію, прикрашає її, щоб не потрапити під роздачу. Про це 24 Каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. Він припустив, що Путін й сам вже розуміє, що його армія має великі проблеми.

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Путіну це було б вигідно

Ейдман зауважив, що російський диктатор хоче заморозити війну у тій ситуації, в якій вона перебуває. Але це зараз неможливо.

Також він боїться виступити з такою ініціативою, сказати, що Росія досягла своїх цілей у так званій СВО і може зупинитись. Це б йому було вигідно,

– підкреслив політолог.

При цьому Україна все одно не зупинила б свій контрнаступ. Але, на думку співрозмовника, Путін би позиціонував світу Росію, як країну, що хоче миру.

Заходу в такій ситуації було б складніше надавати допомогу Україні. Адже почались би претензії з боку потужного пацифістського руху, який би засуджував його,

– припустив Ейдман.

Проте Путін боїться піти на такий крок. Політолог відзначив, що як всі слабкі люди, російський диктатор боїться свою слабкість проявити.

"Він вважає, що тоді на нього накинуться і зжеруть. Путіну здається, якщо він першим виступить з мирною ініціативою, то світ вирішить, що Росія не має ресурсів та сил, що продовжувати війну", – наголосив він.

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Не може зупинитися

Як зазначив Ейдман, Путін так розмірковує й сам, тому що це типова логіка злочинного світу, який його виховав.

Тому він вважає, що "злодій в законі", яким він себе бачить, повинен завжди "бикувати" і не демонструвати своє безсилля,

– впевнений співрозмовник.

Він зауважив, що російський диктатор чекає на таку пропозицію з боку Заходу. Проте Україна та союзники на це не підуть.

"Саме тому Путін вимушений продовжувати безглузді наступальні операції, які є руйнівними для російських військ. Але зупинитися не може", – зауважив він.

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