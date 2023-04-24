Дійсно, кремлівське оточення Путіна, надаючи йому інформацію, прикрашає її, щоб не потрапити під роздачу. Про це 24 Каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. Він припустив, що Путін й сам вже розуміє, що його армія має великі проблеми.
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Путіну це було б вигідно
Ейдман зауважив, що російський диктатор хоче заморозити війну у тій ситуації, в якій вона перебуває. Але це зараз неможливо.
Також він боїться виступити з такою ініціативою, сказати, що Росія досягла своїх цілей у так званій СВО і може зупинитись. Це б йому було вигідно,
– підкреслив політолог.
При цьому Україна все одно не зупинила б свій контрнаступ. Але, на думку співрозмовника, Путін би позиціонував світу Росію, як країну, що хоче миру.
Заходу в такій ситуації було б складніше надавати допомогу Україні. Адже почались би претензії з боку потужного пацифістського руху, який би засуджував його,
– припустив Ейдман.
Проте Путін боїться піти на такий крок. Політолог відзначив, що як всі слабкі люди, російський диктатор боїться свою слабкість проявити.
"Він вважає, що тоді на нього накинуться і зжеруть. Путіну здається, якщо він першим виступить з мирною ініціативою, то світ вирішить, що Росія не має ресурсів та сил, що продовжувати війну", – наголосив він.
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Не може зупинитися
Як зазначив Ейдман, Путін так розмірковує й сам, тому що це типова логіка злочинного світу, який його виховав.
Тому він вважає, що "злодій в законі", яким він себе бачить, повинен завжди "бикувати" і не демонструвати своє безсилля,
– впевнений співрозмовник.
Він зауважив, що російський диктатор чекає на таку пропозицію з боку Заходу. Проте Україна та союзники на це не підуть.
"Саме тому Путін вимушений продовжувати безглузді наступальні операції, які є руйнівними для російських військ. Але зупинитися не може", – зауважив він.
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Що відбувається в кремлівському оточенні російського диктатора
- Глава української розвідки Кирило Буданов впевнений, що вже понад рік в країні-агресорці шукають заміну Путіну. За його словами, про те, що відбудеться насправді в Кремлі, ми не побачимо. Розкажуть, що "хтось загинув від серцевого нападу, а когось заарештували, бо він виявився агентом англійської розвідки".
- Більш того, Буданов стверджує, що російські еліти обговорюють кандидатури на посаду президента країни-агресорки. Проте очільник ГУР відмовився називати імена.
- Разом з тим міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився про нестабільні позиції Путіна у владі. Це нібито пов'язано з поразками російської армії у війні.
- Пісторіус зауважив, що "багато хто людей зі старої номенклатури відвертається від Путіна". Проте це відбувається в кулуарах та неголосно.