"Генштаб нас обманывает": в Раде потролили россиян за "уничтожение" еще не переданного Bradley

Россия заявила, что уже успела уничтожить 4 БМП Bradley, чем подтвердила свою лживую сущность, потому что этих БМП даже физически еще нет в Украине. Киев ожидает решения о предоставлении западных танков, чтобы выбить врага со своей территории.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский. По его словам, Россия лживо заявляет об уничтожении такого количества техники, какого нет в украинской армии.

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Очередная ложь от россиян

Народный депутат Украины рассказал, что поскольку он является членом комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, он владеет закрытой информацией о количестве техники имеющейся в Украине на момент вторжения. Депутат в шутку прокомментировал "уничтожение" БМП и сказал, что Генштаб обманывает украинцев

Вынужден констатировать, что нас высшее военное командование Украины вводило системно в заблуждение, поскольку танков, самолетов и прочего вооружения у нас оказывается в десяток раз больше, чем нас об этом информировали,

– пошутил депутат.

Федор Вениславский рассказал, что по данным российских пропагандистов, они рассказывают об уничтожении такого количества техники, какого нет в Украине.

Относительно заявления об уничтожении БМП Bradley депутат допустил неосведомленность и некачественные познания, которые российские генералы получали во время учебы в военных академиях.

Наверное, у российского генералитета познания, которые они получали в своих военных академиях, не позволяют отличить Bradley от M111 или M113, которые Украина имела еще с лета и которые также имеют американское происхождение.

– отметил Вениславский.

Хорошие новости для Украины

Федор Вениславский убежден, что в ближайшее время партнеры Украины все же снимут ограничения на поставку тяжелой техники. Пока, по словам политика, такое ограничение не снято, но скоро это может измениться.

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Также депутат уверен, что образцы вооружения, которые должны поставлять Украине, настолько пугает россиян, что они мысленно ее уничтожают, когда Украина ее еще даже не получила.

"Они помогут, во-первых, защитить жизнь наших военнослужащих, а во-вторых, это те виды вооружения, которые даже сейчас, в их отсутствие, уже ужасают российских пропагандистов, заявляющих об их уничтожении. Это значит, что на уровне подсознания они очень боятся", – отметил политик.

Что известно о поставках БМП Bradley