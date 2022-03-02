Россия боится украинской артиллерии: в Тростянце враг использует мирных людей как живой щит
Источник:фейсбук Дмитрия Живицкого
Российские оккупанты с разных сторон вошли в Тростянец Сумской области. Агрессор полностью занял город и использует здесь мирных жителей.
В частности, россияне ходят по домам и вылавливают людей. Об этом в своем отчете за 1 марта рассказал глава Тростянецкого общества Юрий Бова. Соответствующие данные обнародовал глава военной администрации Сумщины Дмитрий Живицкий.
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Выискивают людей даже в подвалах
Как рассказал Бова, оккупанты достают людей из подвалов и заставляют их сидеть на улице ночью.
Они боятся авиаударов, боятся работы нашей артиллерии. Враг создал здесь некий штаб,
– заметил председатель Тростянецкого общества.
По его словам, даже при таких условиях городские власти работают. В частности, снабжает людей едой.
"Выпекаем хлеб. Территориальная оборона работает. Мы бережем каждую жизнь", – подчеркнул он.
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