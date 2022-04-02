Россия боится, – Зеленский о санкциях против государства-агрессора
Источник:CNN
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с иностранными журналистами сделал заявление о санкциях против России и как следует действовать дальше.
Лидер Украины подчеркнул, что санкции против России работают, но их нужно ужесточить.
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Зеленский о санкциях против России
По словам президента Украины, очевидно, что Россия боится санкций, которые выбрасывают страну из зоны комфорта и вредят экономике. Зеленский добавил, что украинская сторона продолжает показывать и говорить США и европейским лидерам, всем, что нужно работать слаженно и быстро.
Они должны влиять и на олигархов, и на президента России, и на все партии, и на страну в целом. США должны продолжать работать над этим, если они хотят иметь успешные переговоры,
– заявил Зеленский.
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