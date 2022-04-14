Россия больше не может производить свои гиперзвуковые ракеты "Кинжал", – Мусиенко

Россия больше не может производить современные ракеты или модернизировать имеющиеся. Это последствия санкций и проблемы оборонно-промышленного комплекса.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире информационного телемарафона, передает 24 канал.

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По словам Мусиенко, Россия лишена возможности продолжать программы производства современного вооружения, такие как российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Страна-агрессор не может производить современные ракеты или модернизировать имеющиеся из-за:

уже имеющихся проблем в оборонно-промышленном комплексе (задолженность перед банками, невыполнение оборонного заказа в России еще в 2018 – 2019 годах);

дополнительных санкций Запада против сектора оборонной индустрии России.

Они (санкции – 24 канал) фактически лишаются доступа к ключевым элементам, необходимым для модернизации и производства современного вооружения,

– сказал Мусиенко.

Он отметил, что с оккупантами даже не хотят иметь дело в Азиатских странах, с которыми Россия пыталась установить контакты.

"На сегодняшний день можно сказать, что, скажем так, комплектующих, сырья и необходимых элементов для того, чтобы продолжать такие программы как с "Кинжалом", с другими подобными, гиперзвуковым оружием и тому подобное, Россия фактически лишена", – добавил руководитель Центра военно-правовых. исследований.

Что известно о российском "Кинжале"

19 марта Минобороны страны-агрессора официально заявило о применении ракет комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада на западе Украины.

Как информируют росСМИ, "Кинжал" – авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 – МиГ-31К.

По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности больше 2 000 километров, гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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