Это просто убьет Россию в 2025 году: у Путина появилась проблема, которую почти невозможно решить

Россияне ежедневно теряют технику на поле боя в Украине. Склады с расконсервированной техникой постепенно опустошаются, что ставит Россию перед серьезным вызовом.

Почему следующий год для России станет критическим во многих сферах и к какому странному шагу прибегла оккупационная власть в Крыму, обо всем этом в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.

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Следующий год для России станет катастрофическим

Британская разведка сообщила, что Россия потеряла с начала полномасштабного вторжения 11 тысяч единиц техники, из которых более 3,6 тысячи основных боевых танков и почти 8 тысяч бронемашин.

Даже "расконсервированные" базы старой техники постепенно начинают опустошаться.

На тыловых складах у россиян где-то 15 – 17 тысяч "коробочек", часть из которых полностью разукомплектована, даже на металлолом не пойдет. Максимум из танка можно взять ствол, а все остальное – никуда не годится. К концу 2024 года у россиян на складах не остается техники, которую еще можно будет использовать,

– подчеркнул Свитан.

В следующем году, объяснил военный эксперт, Россия сможет работать разве "с колес". То есть будут работать на поле боя только тем, что смогли выработать. Это частично уже стало проблемой для россиян: из-за нехватки техники потери личного состава безумно растут.

"Следующий год у россиян будет сверхтяжелым с точки зрения техники, боеприпасов, личного состава и главное – экономики. Набиуллина уже вторую веревку готовит, если первая не выдержит, потому что "вырулить" в следующем году без снятия санкций она просто не сможет. Они все лягут на дно, будет катастрофа. Именно санкции и убьют Россию в следующем году", – отметил полковник запаса.

Именно поэтому для Владимира Путина важно пойти на переговоры и договориться о снятии санкций. Это для диктатора важнее, чем территории, убежден Свитан.

Чего боятся россияне в Крыму

Во временно оккупированном Крыму так называемая местная "власть" решила отключать мобильный интернет. Это якобы будут делать для безопасности жителей полуострова. О других причинах и графиках отключений пока не сообщали больше.

Как пояснил Роман Свитан, для подтверждения некоторых задач, разведки и передачи данных мобильный интернет, конечно, нужен. Но есть немало других способов передачи информации.

Россияне здесь лукавят. Вероятно, есть определенные проблемы у российского руководства в Крыму. Там растет серьезное противодействие, поднимаются силы, которые будут оттуда "выметать" российскую армию. Они это чувствуют, поэтому для россиян сейчас очень опасна открытая передача информации онлайн,

– подчеркнул полковник запаса.

Военный эксперт также добавил, что Украина сейчас накапливает средства дальнобойного поражения. Поэтому, чтобы не было механизма корректировки огня, оккупационная власть Крыма пытается перерезать одну из линий коммуникаций. Впрочем, наши партизаны используют не только интернет для передачи данных.