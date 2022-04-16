Россия больше не угроза для НАТО, потому что отправила в Украину 60% армии, – аналитик

Военный аналитик Барри МакКеффри заявил, что Владимир Путин проиграл войну. После провала в Украине Россия уже не может представлять серьезную угрозу для стран НАТО.

МакКеффри подчеркнул: если считать убитых и раненых, Россия уже потеряла 35 тысяч военных. Теперь россияне попытаются напасть на украинские войска не в городах, а на открытой местности Донбасса.

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В то же время, США и 50 союзников уже помогают ВСУ оружием для войны на открытой местности. После войны в Украине Россия уже не может серьезно угрожать странам НАТО.

Это невозможно. Россия направила 60% своего личного состава воевать в Украину. У них дела так себе. Путин стратегически эту войну проиграл. НАТО сплоченнее, чем раньше, идет перевооружение, Финляндия и Швеция готовы присоединиться,

– заявил МакКеффри.

Он подчеркнул, что россияне проигрывают театры боевых действий. У них просто ужасный уровень штабного управления.

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