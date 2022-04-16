МакКеффрі наголосив: якщо рахувати вбитих та поранених, Росія вже втратила 35 тисяч військових. Тепер росіяни спробують напасти на українські війська не у містах, а на відкритій місцевості Донбасу.

Зауважте Тоді НАТО втрутиться і піде до Китаю, – Арестович про можливу ядерну атаку Росії

Водночас США та 50 союзників вже допомагають ЗСУ зброєю для війни на відкритій місцевості. Після війни в Україні Росія вже не може серйозно загрожувати країнам НАТО.

Це неможливо. Росія направила 60% свого особового складу воювати в Україну. У них справи так собі. Путін стратегічно цю війну програв. НАТО згуртованіше, ніж раніше, йде переозброєння, Фінляндія та Швеція готові приєднатися,

– заявив МакКеффрі.

Він наголосив, що росіяни програють театри бойових дій. Вони мають просто жахливий рівень штабного управління.

Важливо – Що зробить НАТО у разі ядерної атаки Росії: дивіться відео