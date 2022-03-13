Россия больше не ведет переговоры в ультимативной форме, – Подоляк

На переговорах Россия уже ведет себя не ультимативно, а уже слушает предложения Украины, которые более адекватны и могут привести к миру.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента в эфире телеканала Рада Михаил Подоляк. Он считает самым позитивным результатом то, что Россия начинает адекватнее воспринимать мир и поняла, что все, что думали об Украине, не соответствует действительности.

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Украина не уступит никакими своими позициями, мы имеем конкретные цели в этом диалоге: это окончание войны, немедленный вывод всех российских войск и прочее. Но я вижу, что уже идет понимание всего процесса и начались компромиссные переговоры,

– заявил советник.

По его словам, чтобы не тратить время на перелеты, украинская делегация постоянно проводит переговоры в видеоформате по специальному закрытому каналу.

"Потому что логистика была очень сложной, из-за того, что надо объезжать зоны, где идут боевые действия. Поэтому сейчас с делегацией врага проговариваем все аспекты. У нас идет модерация со стороны президента Зеленского и главы Офиса Ермака. Они активно участвуют в этом", – рассказал Подоляк.