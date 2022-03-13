Про це заявив радник голови Офісу Президента в ефірі телеканалу Рада Михайло Подоляк. Він вважає найпозитивнішим результатом те, що Україна починає адекватніше сприймати світ та зрозуміла, що все, що думали про Росії, не відповідає дійсності.

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Україна не поступиться жодними своїми позиціями, ми маємо конкретні цілі в цьому діалозі: це закінчення війни, негайний вивід всіх російських військ та інше. Але я бачу, що вже йде розуміння цього всього процесу і розпочались компромісні перемовини,

– заявив радник.

За його словами, щоб не витрачати час на перельоти, українська делегація постійно проводимо перемовини у відеоформаті по спеціальному закритому каналі.

"Тому що логістика була дуже складною, через те, що треба об'їжджати зони, де йдуть бойові дії. Тому зараз з делегацією ворога проговорюємо всі аспекти. В нас йде модерація з боку президента Зеленського і з боку голови Офісу Єрмака. Вони активно беруть участь у цьому", – розповів Подоляк.