Таку думку висловив радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк. Зробив він це під час всеукраїнського телемарафону 13 березня, повідомляє 24 канал.

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Росії не вдається зламати Україну, ось вона й казиться

За словами Подоляка, на Яворівському полігоні постійно проходили міжнародні навчання. Крім того, там постійно перебувають і працюють практично в прямому ефірі іноземні журналісти, щоб показати мобілізаційний потенціал України.

Безумовно ці завдані удари – це від люті, від злості, від того, що не вдається зламати країну. І вже не вдасться – треба це розуміти,

– наголосив радник голови ОП.

Також Подоляк висловив припущення, що Росія намагатиметься все ж потужно вдарити по цивільних інфраструктурних об'єктах.

"Але я думаю, що навіть це у неї вже не вийде", – підкреслив він.

Додамо, що Росія обстріляла Яворівський полігон під ранок 13 березня – вибухи було чутно навіть у Львові. Рашисти запустили ракети з літаків, як залетіли з акваторії Чорного моря. Загалом було випущено 30 ракет, однак 22 з них знищила українська система ППО.

До речі Наші наносили удар по противнику, а той – удари у відповідь, зокрема на Львівщину, – Арестович

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