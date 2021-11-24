Россия бряцанием оружия принуждает Украину к выполнению кабальных Минских соглашений

Кажется, мы получили ответ, почему Россия развернула вокруг наших границ 100-тысячную группировку. Далее читайте на украинском.

Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що гарантіями безпеки для України є – виконання Мінських угод.

До теми Війна – єдина можлива форма існування путінізма

Прямий шантаж - ато імплементація Мінська, або військове вторгнення.

І, судячи з риторики окремих західних ЗМІ, ця позиція активно нав'язується на Заході, який готовий тиснути на украінську владу аби уникнути війни.

Тож праві були ті аналітики, які останні декілька днів наполягають – Україну схиляють до так званого Боснійського сценарію.

Для України це – погана історія. Якщо влада піде цим шляхом – масових протестів не уникнути.

А іх наслідки будуть непередбачувані.