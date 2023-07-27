В результате удара было зафиксировано попадание авиабомбы рядом с 5-этажным жилым домом. Дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена.
Обратите внимание Враг попал в промышленные объекты: оккупанты атаковали Харьковщину "Шахедами"
Оккупанты сбросили авиабомбу по Ковшаровке
27 июля около 00:20 враг нанес удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по поселку Кившаровка Купянского района.
Зафиксировано попадание рядом с пятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Кроме того, повреждены соседние девяти- и пятиэтажные дома.
К сожалению, из-под завалов дома достали тело 74-летней мирной жительницы. Получили ранения три женщины 35, 70 и 73 лет и 74-летний мужчина. Их состояние среднее.
Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции зафиксировали последствия вооруженной агрессии России.
Последствия атаки в Харьковской области / фото ОВА, прокуратуры, МВД
Россия массированно обстреливает Харьковщину: что известно
- Ночью 27 июля было зафиксировано попадание ракетой С-300 в нежилое здание в поселке Большой Бурлук Купянского района. Здание получило повреждения, произошел пожар.
- За прошедшие сутки российские захватчики из артиллерии, минометов и другого оружия обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов. Произошли лесные пожары.
- В селе Ивашки Богодуховского района минометным обстрелом повреждено здание лицея.
- В селе Перовское минометным обстрелом поврежден объект критической инфраструктуры. Без пострадавших.
- Кроме этого, российские оккупанты в ночь на 26 июля атаковали Харьковщину "Шахедами". Они атаковали Первомайскую громаду. Информации о погибших или пострадавших, к счастью, нет.