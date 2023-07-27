Внаслідок удару було зафіксовано влучання авіабомби поруч з 5-поверховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна.
Зверніть увагу Ворог влучив у промислові об'єкти: окупанти атакували Харківщину "Шахедами"
Окупанти скинули авіабомбу по Ківшарівці
27 липня близько 00:20 ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по селищу Ківшарівка Куп'янського району.
Зафіксовано влучання поруч з п'ятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Крім того, пошкоджено сусідні дев'яти- та п'ятиповерхові будинки.
На жаль, з-під завалів будинку дістали тіло 74-річної мирної мешканки. Отримали поранення троє жінок 35, 70 та 73 років і 74-річний чоловік. Їхній стан середній.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії Росії.
Наслідки атаки на Харківщині / фото ОВА, прокуратури, МВС
Росія масовано обстрілює Харківщину: що відомо
- Вночі 27 липня було зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю у селищі Великий Бурлук Куп'янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа.
- Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. Сталися лісові пожежі.
- У селі Івашки Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено будівлю ліцею.
- У селі Перовське мінометним обстрілом пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури. Без постраждалих.
- Окрім цього, російські окупанти у ніч на 26 липня атакували Харківщину "Шахедами". Вони атакували Первомайську громаду. Інформації про загиблих або постраждалих, на щастя, немає.