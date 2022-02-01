Россия будет обвинять Украину, – международник о новом заседании Совбеза ООН

Чтобы собрать новое заседание Совбеза ООН, нужно иметь поддержку 10 членов. Все будет зависеть от того, как Россия представит свои предложения.

Согласно тем голосованиям, которые были по состоянию на 31 января, у Украины есть устойчивая поддержка абсолютного большинства в Совбезе Организации Объединенных Наций. Об этом рассказал в эфире 24 канала эксперт по международным отношениям Александр Сушко.

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Согласно правилам ООН Россия как постоянный член Совбеза имеет возможность заблокировать любое решение. В этом и заключается специфика.

Сушко: Россия активно разгоняет мифологию

"Поэтому я считаю, что сам факт обсуждения безопасности на самой высокой в ​​мире площадке, которая для этого предназначена, это сама по себе хорошая новость. Эту проблему обсуждают, не ждут эскалации", – подчеркнул Сушко.

Что россияне будут предлагать обсуждать в середине февраля? Это будет обвинение в сторону Украины относительно так называемой подготовки силового решения вопроса на Донбассе. Они очень активно разгоняют мифологию о том, что Украина якобы готовится к силовому решению и готовит провокации, которые создадут материал для обсуждений, найдут, возможно, украинский след. Александр Сушко Эксперт по международным отношениям

Сушко рассказал о заседании Совбеза ООН: смотрите видео

Россия может использовать инфоповод

Сушко рассказал, что сценарии действий России могут быть разными. Государство-оккупант может говорить о том, что Украина готовится к наступлению на Донбассе.

"Могут быть действия, которые Россия будет использовать в качестве информационного повода. Нам сигнализируют партнеры, опираясь на данные разведок, что Россия готовит провокации: на оккупированном Донбассе, в Крыму, на территории России, чтобы обвинить в этом Украину", – сказал эксперт.

Россия и заседание Совбеза ООН: что известно

Российский представитель Василий Небензя заявил, что Россия проведет собственное заседание Совбеза ООН относительно Украины в середине февраля, когда сама будет председательствовать в Совбезе.

Москва ожидаемо опровергла какие-либо планы вторжения и продолжила настаивать, что имеет право размещать свои войска на своей территории там, где ей заблагорассудится.

После этого делегация России покинула заседание Совбеза ООН.

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