В эфире 24 Канала военный обозреватель Денис Попович сказал, как россияне будут перебрасывать войска и технику из России в оккупированный Крым после уничтожения моста.

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Акцент на железную дорогу

В случае уничтожения так называемого Крымского моста россияне готовят альтернативные пути логистики – это железная дорога в оккупированном украинском Приазовье. Очевидно, что теперь оккупанты сосредоточат логистику на железнодорожный путь из Ростова-на-Дону.

Железная дорога должна обеспечивать Крым в широком смысле, в частности, гражданский и военный сектор всем необходимым для жизнедеятельности этих структур, а также войска, которые оперируют на Юге Украины – Запорожской и Херсонской области.

Ранее все это заходило на Запорожье и Херсонщину через так называемый Керченский мост и территорию оккупированного Крыма. Теперь россияне максимально будут ориентироваться на железнодорожный путь, который сейчас достраивают,

– сказал Попович.

На сегодня Крымский мост не функционирует на полную мощность, по сравнению с тем, как было до нанесенных дважды повреждений. Также Силы обороны ударили по Керченской паромной переправе и потопили часть российских больших десантных кораблей, которые враг использовал для логистики в оккупированный Крым.

Обратите внимание! Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в ближайшие дни россияне завершат строительство железной дороги от Ростова-на-Дону до оккупированных территорий на Юге. По его словам, это абсолютно независимая ветка логистического снабжения.

В то же время представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что россияне фактически возобновили работу Керченской паромной переправы.