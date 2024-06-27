В етері 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович сказав, як росіяни перекидатимуть війська та техніку з Росії в окупований Крим після знищення мосту.

До теми Що треба, аби пошкодити Кримський міст: Світан назвав можливі варіанти

Акцент на залізницю

У разі знищення так званого Кримського мосту росіяни готують альтернативні шляхи логістики – це залізниця в окупованому українському Приазов'ї. Очевидно, що тепер окупанти зосередять логістику на залізничний шлях з Ростова-на-Дону.

Залізниця має забезпечувати Крим у широкому сенсі, зокрема, цивільний та військовий сектор усім необхідним для життєдіяльності цих структур, а також війська, які оперують на Півдні України – Запорізькій та Херсонській області.

Раніше все це заходило на Запоріжжя і Херсонщину через так званий Керченський міст й територію окупованого Криму. Тепер росіяни максимально орієнтуватимуться на залізничний шлях, який зараз добудовують,

– мовив Попович.

На сьогодні Кримський міст не функціонує на повну потужність, порівняно з тим, як було до завданих двічі пошкоджень. Також Сили оборони вдарили по Керченській поромній переправі й потопили частину російських великих десантних кораблів, які ворог використовував для логістики в окупований Крим.

Зверніть увагу! Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що найближчими днями росіяни завершать будівництво залізниці від Ростова-на-Дону до окупованих територій на Півдні. За його словами, це абсолютно незалежна гілка логістичного постачання.

Водночас речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни фактично відновили роботу Керченської поромної переправи.