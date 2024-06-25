Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, коментуючи заяву Буданова, розповів 24 Каналу, що в Україні наразі є 2 види ракет ATACMS. Він наголосив, аби розтрощити Кримський міст має бути застосовано, як мінімум, 20 таких ракет.

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Треба здійснити комплекс заходів

Перш ніж ліквідувати Кримський міст, на думку військового експерта, потрібно провести підготовку до цього. Зокрема, важливим завданням є знищення ворожого радіолокаційного комплексу виявлення аеродинамічних та балістичних об'єктів "Небо М". Тоді траєкторію випущених ракет ATACMS російська ППО не побачить.

Достатня кількість цих ракет знищить Кримський міст, але для цього треба підготуватись, зокрема й завоювати перевагу у повітряному просторі. Якщо хоча б 20 ATACMS буде випущено в одну точку, там точно Керченського мосту не буде,

– вважає Світан.

Військовий експерт додав, що в Україні є 2 види ATACMS: М39 – касетний боєприпас і М48 – функціонує вже декілька десятків років, бойова частина такої ракети складає 225 кілограмів.