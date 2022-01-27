Однако важно то, что вопросы мирного урегулирования, недопущения еще большей войны, которую инициировала Россия, есть на повестке дня всех международных форматов. Об этом в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" сказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин.

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Стефанишина: Разногласий много

По ее словам, нормандский формат имеет конкретный порядок дня: Минские договоренности и 10 пунктов, которые предложила украинская сторона. Это те вопросы, которые возможно решить в пределах нормандского формата.

Очевидно, что разногласий много. Особенно, когда говорится о том, что прямых переговоров в таком формате не происходило с 2019 года,

– подчеркнула Стефанишина.

Она напомнила, что Россия де-факто вышла из соответствующего формата на всех уровнях. Поэтому очевидно, что по ряду вопросов позиция сторон отличается.

Россия "раскрыла карты"

"Понимаю, мы все должны быть сознательны, что Россия будет поднимать ставки. Так как сейчас переговоры ведут на самом высоком уровне, на площадках взаимодействия двух президентов – США и России", – отметила вице-премьер.

Россия, как объяснила Стефанишина, "раскрыла все карты" и требует нерасширения НАТО, сокращения вооружения и тому подобное. Ставки поднимают максимально высоко.

"Для нас важно, что на фоне переговоров по глобальному переделу европейской архитектуры безопасности, вопросы мирного урегулирования и обеспечения выполнения Минских договоренностей не теряется. Очень важно, что вопрос сохранения жизней украинцев все же обсуждают", – добавила Стефанишин.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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