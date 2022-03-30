Россия будет порабощена США: как россиян восемь лет назад пугали войной против Украины

Российская пропаганда довольно быстро может поменять свои главные нарративы на противоположные, если для этого будет политическая воля Кремля. Еще в 2014 году россиян убеждали, что нападение на Украину выгодно только США. Но в 2022 году напали.

В 2014 году в сети был опубликован ролик российских пропагандистов. В нем убеждали, почему Россия не может напасть на Украину.

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Там "предупреждали", что война в Украине выгодна только США, но отнюдь не России. Потому что тогда на Россию наложат санкции, что в конечном итоге приведет к ее если не упадку, так порабощению со стороны США. Как в "лихие 90-е", предостерегали пропагандисты.

Правда в этом ролике об американском порабощении "предупреждали" и страны Европы. И о третьей мировой войне.

Прошло 8 лет с этого момента. И у российских пропагандистов "изменилось мнение". И о своем "предупреждении" самим себе они уже забыли. Теперь их не пугали санкции, изоляция и американцы, единственные, кто останется в выигрыше.

"Теперь получается, что Путин – это американский агент, который втянул Россию в невыгодную войну, в результате которой Россия ослабнет и будет подчинена США. Самое удивительное, что сами россияне, которым промывали мозги такой пропагандой, не помнят даже этого. То есть вчера говорили, что вводить в Украину войска нельзя, сегодня говорят, что вводить надо – и никто вопросов не задает. Просто кивают головами в ответ на любую дичь", – отметил по этому поводу журналист Денис Казанский.

Но часть из их "предупреждений" таки осуществилась – на страну действительно наложили санкции, что привело к ее изоляции.

Есть вероятность, что россияне скоро будут видеть войну не с экранов своих телевизоров и смартфонов, а из окопов. Так как из-за немалых потерь в стране могут объявить массовый призыв.

Видео пропагандистского ролика о том, почему "России не выгодна война против Украины"