Россия будет прибегать к ракетным ударам баллистическими ракетами "Искандер" или крылатыми ракет

Россия не сумела реализовать свой блицкриг в нападении на Украину, когда планировалось захватить Киев за три дня. Теперь оккупанты перешли к другому плану и обстреливают мирные города баллистическими и крылатыми ракетами.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, как в таком случае будет действовать украинская система противовоздушной обороны.

Стоящее Арестович назвал два наиболее вероятных варианта развития событий в войне с Россией в ближайшее время

"Наши воздушные силы, силы ПВО, которым давали лучшие военные эксперты в мире три часа на существование, 20-е сутки сбивают российские летательные аппараты. Только за прошедшие сутки сбито несколько самолетов и вертолетов, а также крылатые ракеты", – отметил Арестович.

Он также отметил, что если Украина получит новейшее оружие от наших партнеров, то сбитой Российской летательной техники станет значительно больше.

"Надо понимать, что враг будет сейчас смещать свои усилия в направление ракетных ударов – типа баллистических "Искандер", или крылатыми ракетами с российских самолетов. Мы должны быть к этому готовы, Вооруженные Силы наготове, мы ловко взбиваем достаточную часть этих крылатых ракет", – рассказал Арестович.

Стоит добавить, что именно баллистическими ракетами "Искандер" российские оккупанты нанесли удар по аэропорту Днепра в ночь на 15 марта. А 13 марта крылатыми ракетами из акватории Черного моря был обстрелян Яворовский военный полигон на Львовщине.

Брифинг Арестовича 15 марта