Россия будет продавать Мариуполь как победу, – Жданов о том, объявит ли Путин войну всему миру

Россияне прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Так, кремлевский диктатор Путин готовится "отчитаться" до 9 мая перед гражданами.

Или хотя бы перед самим собой. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Сергей Жданов.

Внимание Оккупанты прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе, – СМИ

Я так думаю, что основной успех, который он будет "продавать" российскому обществу – это будет Мариуполь. К сожалению,

– сказал Жданов.

Он добавил, что даже несмотря на то, что они не закончат захватывать завод "Азовсталь", оккупанты планируют провести парад на 9 мая в другом районе города.

"Больше побед по состоянию на сегодня нет. Даже в направлении Изюма – это больше наша победа, то, что мы выстояли и продолжаем стоять почти на тех же позициях", – добавил эксперт.

"Россия не готова объявить войну всему миру"

Вместе с тем, несмотря на все слухи и разговоры, кремлевский глава вряд ли объявит мобилизацию 9 мая. Жданов считает, что этого не будет. Только "взорвут" российское общество и общие настроения.

Однако скрытая мобилизация будет идти, она набирает обороты. Возможно, даже объявят военное положение в приграничных территориях. Официальное объявление войны – под огромным вопросом.

"Официальное объявление войны влечет за собой то, что все страны-члены ООН должны немедленно прекратить все отношения с Россией. Россия к такому не готова", – сказал военный эксперт.

Россия не готова сделать себе "выстрел в голову", не думаю, что они готовы всему миру объявить войну,

– подытожил Жданов.

Что происходит на "Азовстали" в Мариуполе

Ситуация в Мариуполе долгое время была очень сложной, но с ночи 3 мая ситуация только обострилась – российские войска начали сильный штурм "Азовстали", пытаясь прорваться на территорию завода. Оккупанты обстреливали здания из всех видов оружия, использовали бронетехнику, танки, пытались высадить десант с катеров, сбрасывали сверхмощные бомбы и привлекли большое количество пехоты.

Российские войска прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе 4 мая. Украинские военные не выходят на связь.

Сейчас на "Азовстали" идут тяжелые бои.

Тем временем в подземельях завода находятся гражданские, которые еще не успели эвакуироваться.

По приблизительным подсчетам, в подвалах завода несколько сотен мирных украинцев.

К теме – как сейчас выглядит "Азовсталь": смотрите видео