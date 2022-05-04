Россия будет продавать Мариуполь как победу, – Жданов о том, объявит ли Путин войну всему миру
Россияне прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Так, кремлевский диктатор Путин готовится "отчитаться" до 9 мая перед гражданами.
Или хотя бы перед самим собой. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Сергей Жданов.
Внимание Оккупанты прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе, – СМИ
Я так думаю, что основной успех, который он будет "продавать" российскому обществу – это будет Мариуполь. К сожалению,
– сказал Жданов.
Он добавил, что даже несмотря на то, что они не закончат захватывать завод "Азовсталь", оккупанты планируют провести парад на 9 мая в другом районе города.
"Больше побед по состоянию на сегодня нет. Даже в направлении Изюма – это больше наша победа, то, что мы выстояли и продолжаем стоять почти на тех же позициях", – добавил эксперт.
"Россия не готова объявить войну всему миру"
Вместе с тем, несмотря на все слухи и разговоры, кремлевский глава вряд ли объявит мобилизацию 9 мая. Жданов считает, что этого не будет. Только "взорвут" российское общество и общие настроения.
Однако скрытая мобилизация будет идти, она набирает обороты. Возможно, даже объявят военное положение в приграничных территориях. Официальное объявление войны – под огромным вопросом.
"Официальное объявление войны влечет за собой то, что все страны-члены ООН должны немедленно прекратить все отношения с Россией. Россия к такому не готова", – сказал военный эксперт.
Россия не готова сделать себе "выстрел в голову", не думаю, что они готовы всему миру объявить войну,
– подытожил Жданов.
Что происходит на "Азовстали" в Мариуполе
- Ситуация в Мариуполе долгое время была очень сложной, но с ночи 3 мая ситуация только обострилась – российские войска начали сильный штурм "Азовстали", пытаясь прорваться на территорию завода. Оккупанты обстреливали здания из всех видов оружия, использовали бронетехнику, танки, пытались высадить десант с катеров, сбрасывали сверхмощные бомбы и привлекли большое количество пехоты.
- Российские войска прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе 4 мая. Украинские военные не выходят на связь.
- Сейчас на "Азовстали" идут тяжелые бои.
- Тем временем в подземельях завода находятся гражданские, которые еще не успели эвакуироваться.
- По приблизительным подсчетам, в подвалах завода несколько сотен мирных украинцев.
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