С одной стороны, у россиян, вероятно, нет возможностей для такого ремонта, а с другой, они понимают, что украсть на этом деле им не удастся, поэтому и мало в этом заинтересованы. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил бывший депутат госдумы России Илья Пономарев.
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Пономарев отметил, что у Ирана немалый опыт жизни под санкциями. Они просто научились ремонтировать самолеты в таких условиях.
Но это уже авиационный каннибализм, когда разбираются одни старые самолеты и перестраиваются на новые.
– прокомментировал спикер.
Так россияне не могут украсть
Подобный способ ремонта самолетов к тому же очень ненадежен, ведь иранские авиакомпании не самые безопасные в мире.
Интересно, что россияне на всех усюдах кричат о своих передовых космических технологиях, а сложить один самолет из нескольких оказались не способны.
Просто на этом очень тяжело украсть. Разрабатывая что-нибудь новое это работает, а когда нужно разобрать и потом собрать – это не работает,
– добавил Пономарев.
И без того нетехнологичную Россию сжали санкции
- США и Европа наложили на Россию серии санкций, что сделали невозможным получение запчастей, услуги и другие технологии для парка коммерческих авиалайнеров агрессора. То есть россияне упустили любые возможности получить запчасти для ремонта своих самолетов.
- Кроме того, проблемы возникли и с изготовлением качественных беспилотников. Украинские силы обороны сбивают все хуже качества российские дроны.
- Недавно Япония приняла новые санкции против России. Под запрет экспорта подпали строительные машины, двигатели для авиации, самолеты и космические аппараты и запчасти к ним.