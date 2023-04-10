З одного боку в росіян, певно, немає можливостей для такого ремонту, а з іншого, вони розуміють, що вкрасти на цій справі їм не вдасться, тому й мало в цьому зацікавлені. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив колишній депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов.

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Пономарьов зауважив, що Іран має чималий досвід життя під санкціями. Вони за цей час просто навчилися ремонтувати літаки в таких умовах.

Але це уже авіаційний канібалізм, коли розбираються одні старі літаки і перебудовуються на нові,

– прокоментував спікер.

Так росіяни не можуть вкрасти

Подібний спосіб ремонту літаків до того ж є дуже ненадійним, адже іранські авіакомпанії є не найбезпечнішим у світі.

Цікаво, що росіяни на всіх усюдах кричать про свої передові космічні технології, а скласти один літак з кількох виявилися не здатні.

Просто на цьому дуже важко вкрасти. Розробляючи щось нове це працює, а коли треба розібрати і потім зібрати – це не працює,

– додав Пономарьов.

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