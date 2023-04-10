З одного боку в росіян, певно, немає можливостей для такого ремонту, а з іншого, вони розуміють, що вкрасти на цій справі їм не вдасться, тому й мало в цьому зацікавлені. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив колишній депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов.
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Пономарьов зауважив, що Іран має чималий досвід життя під санкціями. Вони за цей час просто навчилися ремонтувати літаки в таких умовах.
Але це уже авіаційний канібалізм, коли розбираються одні старі літаки і перебудовуються на нові,
– прокоментував спікер.
Так росіяни не можуть вкрасти
Подібний спосіб ремонту літаків до того ж є дуже ненадійним, адже іранські авіакомпанії є не найбезпечнішим у світі.
Цікаво, що росіяни на всіх усюдах кричать про свої передові космічні технології, а скласти один літак з кількох виявилися не здатні.
Просто на цьому дуже важко вкрасти. Розробляючи щось нове це працює, а коли треба розібрати і потім зібрати – це не працює,
– додав Пономарьов.
І без того нетехнологічну Росію стисли санкції
- США та Європа наклали на Росію серії санкцій, що унеможливили отримання запчастин, послуг та інших технологій для парку комерційних авіалайнерів агресора. Тобто росіяни втратили будь-які можливості отримати запчастини для ремонту своїх літаків.
- Крім того, проблеми виникли і з виготовленням якісних безпілотників. Українські сили оборони збивають дедалі гіршої якості російські дрони.
- Нещодавно Японія ухвалила нові санкції проти Росії. Під заборону експорту зокрема підпали будівельні машини, двигуни для авіації, літаки та космічні апарати і запчастини до них.