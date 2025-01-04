Тому загальна атмосфера у Росії буде погіршуватись, проте росіяни все одно не почнуть протестувати. Таку думку 24 Каналу озвучив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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2025 буде складним для економіки Росії

Олег Пендзин зазначив, що російська економіка через глобалізацію, втрату за останніх 30 років цілих напрямків наукових досліджень, розробок, пов'язаних з високотехнологічними речами, самостійно відновлювати свій військовий потенціал не може. Військова машина Росії може працювати лише завдяки постачанням товарів подвійного використання, зокрема, з Китаю, експортом через "треті руки", через посередництво, через обходження санкцій.

Російська економіка навіть менш витривала, ніж українська. Зокрема, рівень інфляції, стійкості фінансової системи в Україні кращий.

На сьогодні ставка рефінансування Центробанку Росії складає 21%. Відсотки інфляції, які є сьогодні в Росії, особливості внутрішнього ринку, вимагали від Центробанку збільшити облікову ставку до 23 – 25%, але вони лишили її незмінною під серйозним тиском Кремля.

Тому коли ми говоримо про перспективи російської економіки з погляду росту інфляції, це буде дуже сильно поглиблюватися у першому півріччі 2025 року. Тому що будь-які запобіжники вже не діють, а загальний обсяг фінансування військово-промислового комплексу буде нарощуватись,

– пояснив економіст.

Тих обсягів, які сьогодні російській армії може надати Північна Корея, точно не вистачатиме для забезпечення військово-промислових потреб. Тому буде поглиблюватися криза кадрова, ресурсна. Однозначно це буде відображатися на спроможності ВПК відновлювати російський військовий потенціал.

Уже сьогодні у віддалених регіонах Росії, зокрема, в Якутії введені картки на продовольство. Уже починається серйозний дефіцит продуктів, товарів народного споживання.

Також достатньо вільна ситуація з іпотекою, кредитуванням створила умови для дуже великого насичення російської економіки вільним грошовим ресурсом, який сьогодні сильно впливає на розкручення інфляції.

Тому усі ці речі будуть приводити до зубожіння російського населення, однак росіяни це обговорять лише на кухні. Найімовірніше, жодних протестів у Росії не буде.

Загальна атмосфера буде погіршуватися. Змагання між "холодильником" і телевізором починає активно програвати телевізор. "Холодильник" починає перемагати, але поки що це кухня. Далі у 2025 році це не виплесне,

– припустив директор Економічного дискусійного клубу.

Рекордні 13,5 трильйонів російських рублів, які у 2025 році Росія передбачила на воєнні витрати, потрібно заробити. Це можливо лише з експорту енергоносіїв. У 2025 році не діятиме українська вітка газотранспортної системи, що негативно вплине на доходи країни-агресорки. Крім того, є багато інших речей, які сьогодні перебувають під санкціями та серйозно зменшують доходи російського бюджету.

Тому 2025 рік буде надзвичайно важким для російської економіки з погляду посилення інфляційних процесів, погіршення умов відновлення воєнної машини. Однак поки Китай стоїть за спиною Росії, нічого принципово змінюватись не буде. Значення Пекіна для остаточного розв’язання питання активної фази бойових дій є надзвичайно великим.