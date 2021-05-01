Президент России Владимир Путин 30 апреля подписал поправки в законодательство. Они предусматривают штрафы за неупоминание о статусе "СМИ – иностранных агентов" при цитировании сообщений этих СМИ в других средствах массовой информации.

Штрафы могут наложить на журналистов или редакции СМИ, которые не указали в публикациях в интернете статус цитируемых ими "СМИ – иностранных агентов". На обычных пользователей интернета норма о штрафах пока не распространяется.

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Какие штрафы предусмотрены за нарушения

Для юридических лиц максимальная сумма штрафа – 50 тысяч рублей, что составляет около 18,5 тысячи гривен.

Ранее, в России ввели штрафы за неупоминание статуса других категорий "иностранных агентов", в том числе некоммерческих организаций и физических лиц, которым власти предоставили такой статус.

Кстати, закон, который подписал Путин, также предусматривает штраф до 30 тысяч рублей – 11,1 тысячи гривен – для граждан, которые незаконно выдают себя за журналистов на массовых мероприятиях.

Что известно о российском списке "СМИ-иноагентов"