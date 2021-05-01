В России будут штрафовать за неупоминание статуса СМИ - "иноагента" при цитировании
Президент России Владимир Путин 30 апреля подписал поправки в законодательство. Они предусматривают штрафы за неупоминание о статусе "СМИ – иностранных агентов" при цитировании сообщений этих СМИ в других средствах массовой информации.
Источник:"Радио Свобода"
Штрафы могут наложить на журналистов или редакции СМИ, которые не указали в публикациях в интернете статус цитируемых ими "СМИ – иностранных агентов". На обычных пользователей интернета норма о штрафах пока не распространяется.
К теме Евросоюз раскритиковал решение России внести в список "иностранных агентов" издание Meduza
Какие штрафы предусмотрены за нарушения
Для юридических лиц максимальная сумма штрафа – 50 тысяч рублей, что составляет около 18,5 тысячи гривен.
Ранее, в России ввели штрафы за неупоминание статуса других категорий "иностранных агентов", в том числе некоммерческих организаций и физических лиц, которым власти предоставили такой статус.
Кстати, закон, который подписал Путин, также предусматривает штраф до 30 тысяч рублей – 11,1 тысячи гривен – для граждан, которые незаконно выдают себя за журналистов на массовых мероприятиях.
Что известно о российском списке "СМИ-иноагентов"
- В реестре так называемых "СМИ – иностранных агентов" в России по состоянию на 30 апреля – 18 позиций, среди них "Радио Свобода" и "Голос Америки".
- Недавно список пополнило зарегистрированное в Латвии интернет-издание Meduza.
- Европейский Союз возмутился таким решением Кремля. Там заявили, что Москва ограничивает работу независимых медиаплатформ.
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