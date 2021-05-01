У Росії штрафуватимуть за незгадування статусу ЗМІ-"іноагента" при цитуванні
Президент Росії Володимир Путін 30 квітня підписав поправки до законодавства. Вони передбачають штрафи за незгадування про статус "ЗМІ – іноземних агентів" при цитуванні повідомлень цих ЗМІ в інших засобах масової інформації.
Джерело:"Радіо Свобода"
Штрафи можуть накласти на журналістів або редакції ЗМІ, які не вказали в публікаціях в інтернеті статус цитованих ними "ЗМІ – іноземних агентів". На звичайних користувачів інтернету норма про штрафи поки що не поширюється.
До теми Євросоюз розкритикував рішення Росії внести до списку "іноземних агентів" видання Meduza
Які штрафи передбачені за порушення
Для юридичних осіб максимальна сума штрафу – 50 тисяч рублів, що становить близько 18,5 тисячі гривень.
Раніше в Росії запровадили штрафи за незгадування статусу інших категорій "іноземних агентів", зокрема некомерційних організацій і фізичних осіб, яким влада надала такий статус.
До речі, закон, який підписав Путін, також передбачає штраф до 30 тисяч рублів – 11,1 тисячі гривень – для громадян, які незаконно видають себе за журналістів на масових заходах.
Що відомо про російський список "ЗМІ-іноагентів"
- У реєстрі так званих "ЗМІ – іноземних агентів" в Росії станом на 30 квітня – 18 позицій, серед них "Радіо Свобода" та "Голос Америки".
- Нещодавно список поповнило зареєстроване в Латвії інтернет-видання Meduza.
- Європейський Союз обурився таким рішення Кремля. Там заявили, що Москва обмежує роботу незалежних медіаплатформ.
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