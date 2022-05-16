Мэр Львова Андрей Садовый рассказал 24 каналу о новых правилах строительства жилья.
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Что известно о новых стандартах строительства
Исполком Львова заявил, что все последующие здания в городе сделают безопасными и готовыми к ракетным атакам. В частности, предусмотрены бомбоубежища, огнеупорные окна и другие мероприятия. В новшествах учли израильский опыт.
Какие именно изменения ввели:
- адаптация подземных паркингов и других помещений для укрытия населения;
- предусмотрение комнат безопасности на этажах по израильскому примеру;
- наличие противопожарных стен и окон;
- соблюдение гуманной высотности;
- обеспечение отопления в холодное время года (хотят отделять укрытие от паркинга).
Что говорит Андрей Садовый
Почему во Львове решили принять подобные строительные стандарты? На это мэр Львова рассказал, что город всегда шел на 2 – 3 шага впереди.
"На сегодняшний день у нас нет альтернативы. Наши правила подобны тем, которые давно существуют в Израиле", – сказал он.
Садовый подчеркнул, что во Львове предусмотрены не только хранилища на -1 этаже, но и хранилища на каждом этаже.
Это будет достраиваться отдельная часть сверхпрочного бетона и арматуры. И если, к примеру, попадет ракета, то дом может рассыпаться, а эта часть останется целой. Там люди могут быть в безопасности от бомбардировки,
– заявил он.
По его словам, это особенно актуально для людей с инвалидностью. Ведь во время воздушной тревоги лифты не работают, и им тяжело спуститься в укрытие.
"А вообще нам нужно менять свое мышление. Мы убеждены, что победим в этой войне, но дальше все будет, как всегда - Россия была, есть и будет источником агрессии , поэтому мы должны абсорбировать опыт трех стран", - считает мэр Львова. .
По его мнению, Украина должна учесть опыт таких стран:
- Израиля, с точки зрения безопасности,
- Швейцарии, которая имеет самую крутую в мире Тероборону, там у каждого дома есть оружие,
- Финляндия, где около 300 тысяч военной силы на 5 миллионов населения.
"Львов сделал свой шаг, преемник должен делать правительство и Верховная Рада, потому что в нашем законодательстве градостроительство "выписано" под застройщика. Оно не стоит на стороне жителя. Мы все свои нормы сбрасываем чиновникам и министрам, чтобы они это брали за основу", – добавил Садовый.
Андрей Садовый: Во Львове будут строить жилье по израильскому опыту
Строительство и восстановление Украины
- С момента вторжения России многие строительные компании заморозили строительство своих домов. В то же время, недавно появилась информация, что его начали восстанавливать снова. На 6 мая работы продолжались уже на 427 жилых комплексах.
- При этом Львов стал городом-приютом для беженцев с Востока и Юга Украины, где ведутся активные боевые действия. Мэр Львова Андрей Садовый заявлял , что в городе уже разрабатывают проект, который поможет обеспечить беженцев жильем. Это будет ипотечная программа, потому что раздавать им квартиры нет возможности.
- Украина не останется сама во время восстановления после войны. Нам обещают помочь уже многие страны мира. Также Всемирный банк заявил , что выделит Украине 4,8 миллиарда долларов.