Мэр Львова Андрей Садовый рассказал 24 каналу о новых правилах строительства жилья.

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Что известно о новых стандартах строительства

Исполком Львова заявил, что все последующие здания в городе сделают безопасными и готовыми к ракетным атакам. В частности, предусмотрены бомбоубежища, огнеупорные окна и другие мероприятия. В новшествах учли израильский опыт.

Какие именно изменения ввели:

адаптация подземных паркингов и других помещений для укрытия населения;

предусмотрение комнат безопасности на этажах по израильскому примеру;

наличие противопожарных стен и окон;

соблюдение гуманной высотности;

обеспечение отопления в холодное время года (хотят отделять укрытие от паркинга).

Что говорит Андрей Садовый

Почему во Львове решили принять подобные строительные стандарты? На это мэр Львова рассказал, что город всегда шел на 2 – 3 шага впереди.

"На сегодняшний день у нас нет альтернативы. Наши правила подобны тем, которые давно существуют в Израиле", – сказал он.

Садовый подчеркнул, что во Львове предусмотрены не только хранилища на -1 этаже, но и хранилища на каждом этаже.

Это будет достраиваться отдельная часть сверхпрочного бетона и арматуры. И если, к примеру, попадет ракета, то дом может рассыпаться, а эта часть останется целой. Там люди могут быть в безопасности от бомбардировки,

– заявил он.

По его словам, это особенно актуально для людей с инвалидностью. Ведь во время воздушной тревоги лифты не работают, и им тяжело спуститься в укрытие.

"А вообще нам нужно менять свое мышление. Мы убеждены, что победим в этой войне, но дальше все будет, как всегда - Россия была, есть и будет источником агрессии , поэтому мы должны абсорбировать опыт трех стран", - считает мэр Львова. .

По его мнению, Украина должна учесть опыт таких стран:

Израиля, с точки зрения безопасности,

Швейцарии, которая имеет самую крутую в мире Тероборону, там у каждого дома есть оружие,

Финляндия, где около 300 тысяч военной силы на 5 миллионов населения.

"Львов сделал свой шаг, преемник должен делать правительство и Верховная Рада, потому что в нашем законодательстве градостроительство "выписано" под застройщика. Оно не стоит на стороне жителя. Мы все свои нормы сбрасываем чиновникам и министрам, чтобы они это брали за основу", – добавил Садовый.

Андрей Садовый: Во Львове будут строить жилье по израильскому опыту



Строительство и восстановление Украины

С момента вторжения России многие строительные компании заморозили строительство своих домов. В то же время, недавно появилась информация, что его начали восстанавливать снова. На 6 мая работы продолжались уже на 427 жилых комплексах.

При этом Львов стал городом-приютом для беженцев с Востока и Юга Украины, где ведутся активные боевые действия. Мэр Львова Андрей Садовый заявлял , что в городе уже разрабатывают проект, который поможет обеспечить беженцев жильем. Это будет ипотечная программа, потому что раздавать им квартиры нет возможности.

Украина не останется сама во время восстановления после войны. Нам обещают помочь уже многие страны мира. Также Всемирный банк заявил , что выделит Украине 4,8 миллиарда долларов.

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