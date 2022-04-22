Россия цинично лжет, что на "Азовстали" нет гражданских, и обвиняет Украину в собственных преступлениях

Героическая защита Мариуполя продолжается. Россияне не могут получить контроль над городом и используют для достижения своих целей все преступные методы.

Завод "Азовсталь" стал одной из главных целей для ракет и бомб российских оккупантов. Враг лжет, что там нет мирных украинцев, пытаясь оправдать свои преступления.

Читайте также Лещенко объяснил, зачем Россия лжет о сбитом на Одесщине самолете с оружием Запада

Преступления россиян в Мариуполе

Как отметил Сергей Лещенко, на территории "Азовстали" сейчас находятся более 1000 мирных украинских граждан. Зато оккупанты пытаются всячески соврать об этом факте.

Первым об отсутствии гражданских на "Азовстали" солгал глава войск так называемого "ДНР" Эдуард Басурин. Затем фейк подхватил Межведомственный координационный штаб вооруженных сил России.

Там более 1000 мирных украинцев, которые находятся под защитой военных. Заявления России об их отсутствии – это попытка оправдания своей агрессивной наступательной кампании,

– сообщил Лещенко.

Также Россия разгоняет фейк о том, что украинская армия вместе с СБУ собирается устроить провокацию, которая намерена обвинить оккупантов в массовом уничтожении мирных граждан в Одесской области. Таким образом, Минобороны России заявило о своем намерении действовать под чужим флагом, чтобы обвинить Украину в своих преступлениях.

Будет интересно – для чего Западу российские пропагандоны