Конечно, весь мир знает, что это все – бред полный. Но закрыть российскую фабрику лжи пока не может.

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Россия хочет поговорить в ООН о "военно-биологических программах США в Украине"

Как сообщили росСМИ со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя Кремля в ООН Дмитрия Полянского, "Россия запросила проведение 11 марта заседания в Совете Безопасности ООН по военно-биологическим программам США в Украине". Но зачем это нужно России?

Там сейчас очень активно развернули пропагандистскую кампанию по обвинению Украины в том, что на ее территории якобы расположены биологические лаборатории США. Мол, там оружие разрабатывали.

Российский глава МИД Лавров Сергей даже сказал, что это оружие "этнически ориентировано" – будто бы именно против россиян. А в минобороны орков вполне серьезно заявили, что украинцы решили заразить в России всех гриппом, не поверите, с помощью перелетных птиц.

Короче говоря – бред полный. Но кремлевские чиновники с серьезными лицами это все объявляют. Но стоит ли нам воспринимать их всерьез? Как бы это ни звучало странно – да, стоит. И вот почему.

Как справедливо в обращении 10 марта, отметил Президент Украины Владимир Зеленский, Россия продуцирует фейки, чтобы прикрыть преступления своей армии в Украине. " Хочешь знать планы России – посмотри, в чем она обвиняет других" , – сказал наш глава государства.

Разгон фейка о биологическом или химическом оружии в Украине, по всей вероятности и к огромному сожалению, может свидетельствовать, что Россия собирается такое оружие применить. И, конечно, традиционно обвинить во всем именно нас.

Об этом написал в твиттере и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Министр предостерег, что "маниакальная одержимость, с которой разные российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом или химическом оружии в Украине, вызывает глубокую обеспокоенность". И может свидетельствовать, что " Россия готовит еще одну ужасную операцию под фальшивым флагом" в нашей стране.

Поэтому будем внимательны, держим строй, и не дадим России заврать весь мир!

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