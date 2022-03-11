Звісно, весь світ знає, що це все – маячня повна. Але закрити російську фабрику брехні наразі не може.

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Росія хоче поговорити в ООН про "військово-біологічні програми США в Україні"

Як повідомили росЗМІ з посиланням на першого заступника постійного представника Кремля в ООН Дмитра Полянського, "Росія запросила проведення 11 березня засідання в Раді Безпеки ООН з питань військово-біологічних програм США в Україні". Та навіщо це потрібно Росії?

Бо там зараз дуже активно розгорнули пропагандистську кампанію зі звинувачення України у тому, що на її території нібито розташовані біологічні лабораторії США. Мовляв, там зброю розробляли.

Російський глава МЗС Лавров Сергій навіть сказав, що ця зброя "етнічно орієнтована" – начебто саме проти росіян. А в міноборони орків цілком серйозно заявили, що українці вирішили заразити на Росії всіх грипом, не повірите, через перелітних птахів.

Коротко кажучи – маячня повна. Але кремлівські можновладці з серйозними обличчями це все оголошують. Та чи варто нам сприймати їх серйозно? Як би це не звучало дивно – так, варто. І ось чому.

Як справедливо у зверненні 10 березня зауважив Президент України Володимир Зеленський, Росія продукує фейки, щоб прикрити злочини своєї армії в Україні. "Хочеш знати плани Росії – поглянь, у чому вона звинувачує інших", – сказав наш глава держави.

Розганяння фейку про біологічну чи хімічну зброю в Україні, цілком ймовірно і цілком на жаль, може свідчити, що Росія збирається таку зброю застосувати. І, звісно, традиційно звинуватити у всьому саме нас.

Про це ж написав у твітері цього дня й глава МЗС України Дмитро Кулеба. Міністр застеріг, що "маніакальна одержимість, з якою різні російські чиновники фантазують про неіснуючу біологічну чи хімічну зброю в Україні, викликає глибоке занепокоєння". І може свідчити, що "Росія готує ще одну жахливу операцію під фальшивим прапором" у нашій країні.

Тож будьмо уважні, тримаймо стрій, і не даймо Росії забрехати весь світ!

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Що сказав Зеленський про брехню Росії: дивіться відео