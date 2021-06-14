Россия дала сигнал об Украине перед встречей Путина с Байденом

Последний сигнал России перед встречей Путин – Байден – внесение в госдумы РФ закона о новой волне паспортизации. Далее читайте на украинском.

Тепер громадяни України та Білорусі зможуть отримувати паспорти на основі "самоідентифікації".

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Після тотальної паспортизації окупованого Донбасу тепер буде спроба видати декілька мільйонів паспортів і створити в Україні "п'яту колону", яка буде лояльна до Росії й у разі необхідності закликатиме Росію їх захистити.

Фактично створюється загроза втручання у наші справи у будь-який момент, а нас як країну Кремль хоче залишити у сірій зоні, а потім дестабілізувати окремі регіони, де паспортів буде найбільше.

Росія дала сигнал щодо України / Фото 24 канал

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Росія створює тест для нашої Державності, це буде одним з основних сценаріїв РФ.