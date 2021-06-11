В Украине обсуждается аналогичный по смыслу закон о коренных народах, касающийся крымских татар, крымчаков и караимов. Выступил Путин. На рысях помчался "не в ту степь", оставляя на пути следы.

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Вот они:

"Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее – это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии. А как быть людям со смешанной кровью? Как быть?"

"Что делать вот с этими людьми? Их что, будут сейчас, как в нацистской Германии, – мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и не настоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и не настоящего? Я уже не говорю о других составляющих".

(Украинцы, согласно проекту закона, в число коренных народов не включены, как и русские в России по закону "О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ").

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"Это приведет к тому, что сотни тысяч, а может быть, даже миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому". (Конечно, ведь в России, как известно, наблюдается массовая запись русских в абазины и юкагиры).

Трудно представить, что Путин сам мониторит проекты законов Украины. Это ему аппарат принес, вот он и включился в больную нацистскую тему.

Кто на стол-то положил?

Песков? МИД? Патрушев? Нарышкин? Выставили начальника чудаком.

Теперь представьте, что и другие, куда более серьезные вопросы, в кремлевских верхах, обсуждаются на том же уровне компетентности. Похоже, понятна одна из причин – почему обнуленные "вершки" суют нашей стране через законы гнилые "корешки".