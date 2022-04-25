Россия дальше планирует применить химическое оружие против защитников и мирных людей на "Азовстали"
Источник:Главное управление разведки Минобороны
Россия не отказалась от идеи применения химического оружия против украинских защитников и находящегося на "Азовстали" гражданского населения. Чтобы избежать потерь среди своих военных, оккупанты хотят "выкурить" наших защитников.
Как сообщают украинские разведчики, россияне хотят осуществить ракетно-бомбовые удары артиллерийскими и авиационными боеприпасами.
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Боеприпасы могут быть носителями ядовитых веществ
Эти боеприпасы могут являться носителями боевых ядовитых веществ. Параллельно вражеские войска радиационной, химической и биологической защиты будут применять аэрозоли с химическим оружием.
В ГУР Минобороны считают, что слова Путина об "отмене штурма "Азовстали" могут быть неполными. В частности, он мог иметь в виду, чтобы никому не позволить оттуда выйти именно путем использования химического оружия.
Какие доказательства этой версии приводит разведка:
- Ранее Россия работала "на опережение", постоянно сообщая, что у Украины есть биологическое и химическое оружие.
- Россияне инспектировали возможные места хранения боеприпасов (баллонов) с боевыми ядовитыми веществами.
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