Россия дальше только лжет и оправдывается, – Зеленский о преступлениях оккупантов в Украине

Россия продолжает только лгать и оправдываться. Они заврались к тому, что на 6 неделе войны до сих пор говорят, что якобы не попали ни по одному из гражданских объектов.

В очередной раз отреагировал на циничную ложь оккупантов президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение главы государства за 10 апреля.

Подробнее Зеленский обратился к украинцам на 46 день войны

"Они спонсировали полных ничтожеств"

Президент акцентировал внимание на том, что пропаганда Кремля уже окончательно потеряла связь с реальностью. Ее рупоры продолжают обвинять украинцев в том, что очевидно совершили россияне.

О каждом нашем разрушенном городе, о каждом сожженном селе говорят, что это не они, а якобы мы. Это трусость, они все сверху вниз боятся признать ошибочность политики в отношении Украины, которая у них была десятки лет,

– сказал Владимир Зеленский.

Он также добавил, что эта политика окончательно разрушила все отношения, которые были у наших стран. В то же время их власть продолжала спонсировать полных ничтожеств, которые якобы должны стать героями украинско-российской дружбы.

Обращение президента Украины за этот день: смотрите видео