Вкотре відреагував на цинічну брехню окупантів розповів президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення глави держави за 10 квітня.

Президент акцентував на тому, що пропаганда Кремля вже остаточно втратила зв'язок із реальністю. Її рупори продовжують звинувачувати українців у тому, що очевидно скоїли росіяни.

Про кожне наше зруйноване місто, про кожне спалене село, кажуть, що це не вони, а нібито ми. Це боягузство, вони всі від верху до низу бояться визнати помилковість політики щодо України, яка в них була десятки років,

– сказав Володимир Зеленський.

Звернення президента України за цей день: дивіться відео