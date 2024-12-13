Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала отметил, что Россия давно использует подобную тактику во время обстрелов Украины. В частности, этот раз в воздухе одновременно находились четыре самолета МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал".

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Авиаэксперт отметил, что для эффективного сбивания "спаренных" ракет Украина нуждается в более современных системах противовоздушной обороны.

Действенным методом является увеличение поставок западных систем противовоздушной обороны, которые способны качественнее выявлять и уничтожать цели,

– отметил Храпчинский.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский накануне также обратился к западным партнерам с просьбой предоставить не менее 10 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо над Украиной. По его словам, одна такая система стоит 1,5 миллиарда долларов.

Почему Украине нужны дополнительные системы ПВО

"Дополнительные системы Patriot обеспечат защиту жизней и сделают войну для Владимира Путина бессмысленной. Никакие КАБы или ракеты не смогут попадать в гражданскую инфраструктуру Украины", – подчеркнул Зеленский.

Интересно! Более подробно о характеристиках ракеты "Кинжал", которую в России полюбят использовать, чтобы бороться с мирным населением Украины, вы можете прочитать в статье 24 Канала.