Страны Запада с 2014 года перестали надеяться на какие-то проблески в отношениях с Россией. Все потому, что Кремль уже давно перешел от громких заявлений к реальным агрессивным действиям.

Страны на грани войны

В отношениях России со странами Запада – не просто разногласия. Они фактически находятся на грани войны. Такое мнение высказал аналитик Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий.

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Россия перешла к реальным агрессивным действиям, которые связаны с вмешательством во внутренние дела других стран и убийствами на территории других стран,

– заявил эксперт.

Он добавил, что Кремль использует оружие против своих партнеров – США. Никаких проблесков в изменении политики России, по словам Солодкого, нет.

Россия делает все, чтобы перейти к конфронтации

Аналитик подчеркнул, что Запад пытается решить все вопросы путем дипломатии, диалога и даже самокритики. Впрочем, со стороны России есть лишь самоуверенность в правильности своей агрессивной политики, а также отвержение любых возможностей для диалога.

"Когда Запад протягивает руку к миру, Россия делает все возможное, чтобы перейти к еще большей конфронтации", – пояснил Солодкий.

Он добавил, что теперь страны думают, как дать понять России, что так вести себя больше нельзя. В частности речь идет о различных санкционных механизмах.

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