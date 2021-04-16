Россия давно перешла от заявлений к агрессивным действиям, – аналитик
Страны Запада с 2014 года перестали надеяться на какие-то проблески в отношениях с Россией. Все потому, что Кремль уже давно перешел от громких заявлений к реальным агрессивным действиям.
Источник:24 канал
Страны на грани войны
В отношениях России со странами Запада – не просто разногласия. Они фактически находятся на грани войны. Такое мнение высказал аналитик Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий.
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Россия перешла к реальным агрессивным действиям, которые связаны с вмешательством во внутренние дела других стран и убийствами на территории других стран,
– заявил эксперт.
Он добавил, что Кремль использует оружие против своих партнеров – США. Никаких проблесков в изменении политики России, по словам Солодкого, нет.
Россия делает все, чтобы перейти к конфронтации
Аналитик подчеркнул, что Запад пытается решить все вопросы путем дипломатии, диалога и даже самокритики. Впрочем, со стороны России есть лишь самоуверенность в правильности своей агрессивной политики, а также отвержение любых возможностей для диалога.
"Когда Запад протягивает руку к миру, Россия делает все возможное, чтобы перейти к еще большей конфронтации", – пояснил Солодкий.
Он добавил, что теперь страны думают, как дать понять России, что так вести себя больше нельзя. В частности речь идет о различных санкционных механизмах.
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