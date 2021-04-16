Країни Заходу з 2014 року перестали сподіватися на якісь проблиски у відносинах з Росією. Все тому, що Кремль вже давно перейшов від гучних заяв до реальних агресивних дій.

Країни на межі війни

У відносинах Росії з країнами Заходу – не просто розбіжності. Вони фактично перебувають на межі війни. Таку думку висловив аналітик центру "Нова Європа" Сергій Солодкий.

Читайте також У Путіна обурилися новими санкціями США проти Росії та пригрозили взаємними діями

Росія перейшла до реальних агресивних дій, які пов'язані з втручанням у внутрішні справи інших країн та вбивствами на території інших країн,

– заявив експерт.

Він додав, що Кремль використовує зброю проти своїх партнерів – США. Жодних проблисків на зміну політики Росії, за словами Солодкого, немає.

Росія робить все, щоб перейти до конфронтації

Аналітик підкреслив, що Захід намагається вирішити всі питання шляхом дипломатії, діалогу та навіть самокритики. Втім з боку Росії є лише самовпевненість у правильності своєї агресивної політики, а також відкидання будь-яких можливостей для діалогу.

"Коли Захід простягає руку до миру, Росія робить все можливе, щоб перейти до ще більшої конфронтації", – пояснив Солодкий.

Він додав, що тепер країни думають, як дати зрозуміти Росії, що так поводитися більше не можна. Зокрема мовиться про різні санкційні механізми.

Останні новини про відносини США та Росії