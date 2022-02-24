Россия делает "последние штрихи" в подготовке вторжения в Украину, – Блинкен

Россия делает "последние штрихи" в формировании сил для "полноценного вторжения" в Украину. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Также журналист CNN, находящийся неподалеку от Донецка, сообщил, что российские военные грузовики формируются в длинные колонны. И при этом едут с перевернутыми номерными знаками.

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Российские войска "несомненно видели" на территории Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия "завершает последние штрихи" к размещению сил в местах "полноценного вторжения".

Также он заверил, что США "несомненно видели присутствие российских войск внутри Украины".

К сожалению, он не привел деталей по этому поводу в разговоре с журналистами ABC News 23 февраля, не назвал и какие-либо конкретные цифры. Но в целом его комментарий был неутешительным:

Что мы видели за последние 24 – 48 часов: Россия делает последние штрихи по поводу размещения своих сил, чтобы быть готовой к полномасштабному вторжению.

Блинкен выразил надежду, что угроза дальнейших потерь все еще может помешать президенту Путину пойти на эскалацию.

"Российские военные могут ударить в любой момент"

Журналист CNN Фредерик Плейтген рассказал, что был свидетелем "многих очень зловещих движений" в России вблизи северо-востока Украины. В частности, он видел "военные грузовики, у которых номерные знаки были вывернуты назад".

Российские военные действительно в состоянии, когда, безусловно, кажется, будто они могут нанести удар в любой момент,

– сказал он.

Плейтген также так прокомментировал всеобщую атмосферу в регионе: "Действительно ощутимо, как ситуация здесь становится все напряженнее ежеминутно".

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент.

Мы – под надежной защитой наших военных.

А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

Даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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