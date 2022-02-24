Також журналіст CNN, який перебуває неподалік Донецька, повідомив, що російські військові вантажівки формуються у довгі колони. І при цьому їдуть з перевернутими номерними знаками.

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Російські війська "безперечно бачили" на території України

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія "завершує останні штрихи" щодо розміщення сил у місцях "повноцінного вторгнення".

Також він запевнив, що США "безперечно бачили присутність російських військ всередині України".

На жаль, він не навів деталей щодо цього у розмові з журналістами ABC News 23 лютого, не назвав і якісь конкретні цифри. Але загалом його коментар був невтішним:

Що ми бачили за останні 24 – 48 годин: Росія робить останні штрихи щодо розміщення своїх сил, щоб бути готовою до повномасштабного вторгнення.

Тут же Блінкен висловив надію, що загроза подальших втрат все ще може перешкодити президенту Путіну піти на ескалацію.

"Російські військові можуть вдарити будь-якої миті"

Журналіст CNN Фредерік Плейтген розповів, що був свідком "багатьох дуже зловісних рухів" у Росії поблизу північного сходу України. Зокрема, він бачив "військові вантажівки, у яких номерні знаки були вивернуті назад".

Російські військові дійсно у стані, коли, безперечно, здається, ніби вони можуть завдати удару в будь-який момент,

– сказав він.

Плейтген також так прокоментував загальну атмосферу в регіоні: "Дійсно відчутно, як ситуація тут стає все напруженішою щохвилини".

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті.

Ми – під надійним захистом наших військових.

А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

Навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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