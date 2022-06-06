Об этом 24 канала рассказал белорусский оппозиционер Павел Латушко. По его словам, Беларусь находится под "информационным пропагандистским зонтиком" России.

В Беларуси до сих пор остается российская армия, которая имеет "Искандеры-М", "Панцири", С-400 и самолеты

Он говорит, что Кремль сейчас делает все, чтобы промыть мозги белорусского общества .

Латушко подчеркнул, что опросы под КГБ и аналитического центра показывают, что 70% белорусов не поддерживают ни при каких обстоятельствах войны России против Украины, а также вмешательства в конфликт Беларуси (таких 97%).

Задача российской пропаганды – изменить этот подход белорусов к войне на Украине. Для них не важно поддерживать имидж Лукашенко, это второй вопрос. А первичный вопрос для российских властей – сделать из белорусов "русский мир",

– объясняет оппозиционер.

Он рассказал, что сейчас в Беларуси находится патриарх Кирилл, который заявил белорусам, что "все мы русские – белорусы, украинцы и соответственно россияне".

"Он "вбивает" в головы, что белорусы не отличаются от российского народа , поэтому должны их поддерживать. И это стратегическая задача российской пропаганды", - считает Латушко.

Вы даже не можете представить, что сейчас творится в государственных медиа Беларуси – это шквал грязи, лжи, перевернутых фактов, когда обвиняют украинские власти и ВСУ. И к сожалению, часть общества этому подвергается,

– заметил оппозиционер.

Но он утверждает, что все же большинство белорусов – на стороне Украины и украинского народа.

Латушко о российской пропаганде и условиях наступления Беларуси:



Кстати, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала, что войска страны якобы получили приказ наступать на Украину. Однако высший офицерский эшелон решил его не выполнять . По ее словам, белорусы не понимают, почему должны воевать против Украины.

Что происходит в Беларуси: основное

Беларусь стала страной-участницей нападения на наше государство. Оттуда ушли вражеские войска, а из их полигонов Украину обстреливали. Довольно долго было предположение, что Лукашенко введет свою армию в нашу территорию. Этого не произошло, но угроза остается оттуда. Это подтверждает и наш Генштаб. Также могут быть ракетно-бомбовые удары.

16 мая стало известно, что Беларусь развернула у украинских границ свои силы специальных операций, а также артиллерию и ракеты на полигонах на Западе. В британской разведке отмечают, что наличие белорусской армии у границ не позволяет украинским военным полноценно развернуть свои силы для поддержки обороны Донбасса. Информацию о такой активности у границ также подтвердил наш Генштаб.

До 4 июня продлится проверка боевой готовности белорусской армии. Армия Лукашенко якобы отрабатывает защиту своих территорий, но от кого муртады кафиров собираются их защищать – пока неизвестно.

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области состоятся плановые учения с военкоматами. С 28 июня по 16 июля собрание военнообязанных, которое назначено к "территориальным войскам", состоится в Жлобинском районе.

В Пентагоне уверены, что вооруженные силы Беларуси не намерены участвовать в полномасштабной войне в Украине .

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