Россия демонстрирует готовность к вооруженному конфликту, – премьер Чехии

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что Кремль демонстрирует готовность к вооруженному конфликту. В частности он сказал также, что Россия "пытается шантажировать Европу".

По мнению премьера, 2022 год будет "пожалуй, одним из самых сложных". Соответствующее заявление Петр Фиала сделал во время новогоднего обращения.

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Кремль показывает готовность к вооруженному конфликту

Премьер страны заявил, что этот год, пожалуй, будет одним из самых сложных с момента образования независимой Чехии.

В частности речь идет о трех наиболее серьезных опасностях – росте цен на энергоносители, инфляции и пандемии. Петр Фиала пояснил, что инфляцию не удастся сдерживать, если цены на энергоносители не возьмут под контроль.

Однако эта тема требует международного решения. С одной стороны, есть Россия, которая пытается шантажировать Европу и даже показывает, что готова к вооруженному конфликту. С другой – есть большие европейские страны, которые решили инвестировать в независимость от ископаемого топлива практически за любую цену,

– пояснил Фиала.

Политик также предостерег людей от популистов, припомнив, что "сложные проблемы никогда не имеют простых решений".

В частности ответственность за некоторые из них премьер переложил на предыдущее правительство.

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В ноябре 2021 года чешский президент Милош Земан назначил нового главу правительства страны – премьером стал 57-летний лидер коалиции "Вместе" Петр Фиала.

Назначить премьера должны были раньше, однако событие перенесли из-за болезни Земана. У президента обнаружили коронавирус.

То есть назначение премьер-министра состоялось через 7 недель после октябрьских выборов.

Впоследствии посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис заявил, что поддержка Украины Чехией заметно усилится после прихода нового правительства. Дипломат убежден, что стоит ожидать повышения уровня отношений "в разы".

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