Россия депортировала полмиллиона украинцев, десятки тысяч – в фильтрационных лагерях, – Кислица

Оккупанты продолжают принудительно депортировать украинцев с временно захваченных территорий в Россию. Так же 80 лет назад делала нацистская Германия.

Об этом на заседании Совбеза ООН рассказал постоянный представитель Украины Сергей Кислица. По его словам, украинцев вывозят в депрессивные регионы страны-террористки.

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Захватчики принудительно вывозят украинцев в Россию

Кислица рассказал, что россияне силой вывозят в свою страну жителей временно захваченных территорий.

Неотделимым элементом такого перемещения являются фильтрационные лагеря,

– отметил постпред.

По словам Кислицы, не менее 20 тысяч украинцев содержат в фильтрационных лагерях на линии Мангуш – Никольское - Ялта, а еще 5 – 7 тысяч – в Безымянном Донецкой области. Мирных жителей вывозят в депрессивные регионы России, в частности в северные области страны-агрессорки и на остров Сахалин. В то же время украинцам выдают документы, запрещающие в течение 2 лет покидать Россию.

В целом оккупанты уже депортировали более 500 тысяч человек, в том числе 121 тысячу детей. Такие действия захватчиков можно квалифицировать как похищение людей. Кислица подчеркнул, что принудительный вывоз украинцев требует решительного ответа международного сообщества, прежде всего, соответствующих структур ООН.

"Каждый раз кажется, что мы уже привыкли к позорным методам российской войны. Но каждая свежая новость из Мариуполя и десятков других горячих точек доказывает, что россияне способны достигать новых высот", – подытожил постпред.

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