Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев заявил, что россияне держат до 19 000 военных в трех своих приграничных областях. Речь идет о Белгородской, Курской и Брянской области.
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Зачем это врагу
Генерал-лейтенант заявил, что государство-террорист продолжает открытую вооруженную агрессию против Украины на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей. Оккупанты проводят разведку, обстреливают украинские пограничные районы, используют авиацию и дроны-камикадзе, наносят удар баллистикой и управляемыми ракетами.
Помимо военных объектов, Россия пытается разрушить энергетическую, транспортную и промышленную инфраструктуры, наносит циничные удары по жилым кварталам, медицинским и образовательным учреждениям, торговым центрам и складам с гуманитарными грузами,
– сказал Наев.
По его словам, именно для выполнения этих задач Россия держит до 19 000 солдат у украинской границы. Эти захватчики имеют на вооружении танки, ракетную технику, боевые бронированные машины, артиллерию, ПВО, оперативно-тактические ракетные комплексы.
Также Наев рассказал о ситуации на границе с Беларусью. К настоящему времени там нет признаков формирования ударных группировок вражеских войск, несмотря на интенсивные перемещения частей и подразделений противника по территории Беларуси и западным областям России в первом полугодии.
Другие заявления Наева
- Командующий Объединенными Силами ВСУ недавно замечал, что спокойная на данный момент ситуация на белорусской границе не является поводом расслабляться для наших защитников. Он предупредил, что все может измениться в любой момент.
- Недавно Наев сообщил о создании в Украине новых мобильных огневых групп. Они будут сбивать российские дроны в своих зонах ответственности.
- Напомним, генерал-лейтенант предупреждал, что боевые действия в Украине могут выйти за пределы Юга и Востока. Ведь Россия наращивает ВПК, совершенствует тактику и получает технологии от стран из "оси зла".