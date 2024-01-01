Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев заявил, что россияне держат до 19 000 военных в трех своих приграничных областях. Речь идет о Белгородской, Курской и Брянской области.

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Зачем это врагу

Генерал-лейтенант заявил, что государство-террорист продолжает открытую вооруженную агрессию против Украины на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей. Оккупанты проводят разведку, обстреливают украинские пограничные районы, используют авиацию и дроны-камикадзе, наносят удар баллистикой и управляемыми ракетами.

Помимо военных объектов, Россия пытается разрушить энергетическую, транспортную и промышленную инфраструктуры, наносит циничные удары по жилым кварталам, медицинским и образовательным учреждениям, торговым центрам и складам с гуманитарными грузами,

– сказал Наев.

По его словам, именно для выполнения этих задач Россия держит до 19 000 солдат у украинской границы. Эти захватчики имеют на вооружении танки, ракетную технику, боевые бронированные машины, артиллерию, ПВО, оперативно-тактические ракетные комплексы.

Также Наев рассказал о ситуации на границе с Беларусью. К настоящему времени там нет признаков формирования ударных группировок вражеских войск, несмотря на интенсивные перемещения частей и подразделений противника по территории Беларуси и западным областям России в первом полугодии.

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