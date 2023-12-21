По словам Наева, у мобильных огневых групп есть одна задача – не допустить пролета вражеских БПЛА из своей зоны ответственности. В то же время военные моряки уверяют, что у вражеских беспилотников все меньше шансов добиваться определенных целей.
Смотрите также "Колем врага иглой прямо в сердце": Малюк анонсировал сюрпризы для оккупантов в 2024 году
Новые мобильные группы
Сергей Наев рассказал об образовании новых мобильных огневых групп, защищающих украинское небо в Северной операционной зоне. По словам Наева, военные моряки из состава отдельного речного дивизиона в течение года оттачивали свое мастерство.
Я лично наблюдал несколько раз и был причастен к повышению их эффективности,
– заверил генерал-лейтенант.
Сергей Наев пока не обнародует подробную информацию о работе таких групп. В частности, это касается того, сколько целей они записали на свой счет.
Впрочем, на кадрах видео из соцсетей Сергея Наева демонстрируется флагман киевского дивизиона речной флотилии МБАК-08 "Буча" – малый бронированный артиллерийский катер проекта 58155 "Гюрза-М".
Создание новых мобильных огневых групп ПВО: смотрите видео
Работа ПВО в Украине: последние новости
- 20 декабря вечером в Киевской области раздавались взрывы, была объявлена воздушная тревога. В регионе работали силы ПВО. Тревога была объявлена в более чем половине Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
- В тот же день в Сумской области также удалось сбить несколько дронов-камикадзе. В регионе отчитались об успешной работе. Как отметили в Сумской ОВА, в небе над областью силы противовоздушной обороны уничтожили два "Шахеда".
- В ночь на 21 декабря Россия в очередной раз нанесла удары по территории Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". В целом Воздушные силы ВСУ уничтожили 34 из 35 выпущенных ударных БПЛА противника. К отражению воздушного нападения были привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.