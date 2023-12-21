За словами Наєва, мобільні вогневі групи мають одне завдання – не допустити прольоту ворожих БпЛА через свою зону відповідальності. Водночас військові моряки запевняють, що у ворожих безпілотників все менше шансів досягати визначених цілей.
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Нові мобільні групи
Сергій Наєв розповів про утворення нових мобільних вогневих груп, які боронять українське небо у Північній операційній зоні. За словами Наєва, військові моряки зі складу окремого річкового дивізіону протягом року відточували свою майстерність.
Я особисто спостерігав декілька разів та був причетний до підвищення їхньої ефективності,
– запевнив генерал-лейтенант.
Сергій Наєв поки що не оприлюднює детальну інформацію стосовно роботи таких груп. Зокрема, це стосується того, скільки вже цілей вони записали на свій рахунок.
Втім, на кадрах відео із соцмереж Сергія Наєва демонструється флагман київського дивізіону річкової флотилії МБАК-08 "Буча" — малий броньований артилерійський катер проєкту 58155 "Гюрза-М".
Утворення нових мобільних вогневих груп ППО: дивіться відео
Робота ППО в Україні: останні новини
- 20 грудня увечері в Київській області лунали вибухи, була оголошена повітряна тривога. У регіоні працювали сили ППО. Тривогу було оголошено у більш як половині України. Мовиться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Черкаську, Кіровоградську, Запорізьку, Донецьку, Харківську, Полтавську, Сумську та Чернігівську області.
- Того ж дня на Сумщині також вдалося збити кілька дронів-камікадзе. У регіоні відзвітували про успішну роботу. Як зазначили у Сумській ОВА, у небі над областю сили протиповітряної оборони знищили два "Шахеди".
- У ніч проти 21 грудня Росія вкотре завдала ударів по території України дронами-камікадзе типу "Шахед". Загалом Повітряні сили ЗСУ знищили 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника. До відбиття повітряного нападу залучили тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.