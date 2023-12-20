О 22:25 на Київщині оголосили повітряну тривогу. Пов'язана вона з атакою дронами-камікадзе. Вже через годину місцева влада повідомила, що в регіоні працює ППО, відбиваються від ударів "Шахедами".

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На Київщині працює ППО

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– кажуть в Київській ОВА.

Також мешканців просять не нехтувати правилами безпеки. Закликають залишатися в укриттях доти, поки не буде відбою повітряної тривоги.

Вже о 00:02 на Київщині оголосили відбій повітряної тривоги. Мешканців попрохали бути обережними, коли вони покидатимуть укриття.

Уламки впали на будинок на Полтавщині

Відомо, що на Полтавській області внаслідок атаки уламки "Шахедів" впали на житловий будинок. Про це розповів глава ОВА Філіп Пронін.

Під час повітряної тривоги уламки, ймовірно, ворожого БпЛА впали на житловий будинок у Миргородському районі. За попередньою інформацією ніхто не постраждав,

– зазначив він.

Він також зазначив, що на місці зранку працюватиме профільна комісія. Вона фіксуватиме руйнування. Власники будинку отримають грошову допомогу.

Віримо в наші Сили оборони та ППО. Слава Україні!

– резюмував Пронін.

На Сумщині збили два "Шахеди"

Про це у Сумській ОВА розповіли о 21:48. Відомо, що в небі над областю збили два російські БпЛА "Шахед" сили протиповітряної оборони.

Дякуємо нашим захисникам неба! ППО продовжує роботу. Зберігайте спокій, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!

– закликала місцева влада.

Зауважимо, що ближче до півночі відзвітували про успішну роботу й у Дніпропетровській ОВА. Сергій Лисак зазначив, що вдалося знищити 2 БпЛА у Криворізькому та Дніпровському районах. Він також висловив подяку захисникам з ПвК Схід "за спокійний сон наших дітей".