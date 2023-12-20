В 22:25 в Киевской области объявили воздушную тревогу. Связана она с атакой дронами-камикадзе. Уже через час местные власти сообщили, что в регионе работает ПВО, отбиваются от ударов "Шахедами".

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В Киевской области работает ПВО

Киевщина! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– говорят в Киевской ОВА.

Также жителей просят не пренебрегать правилами безопасности. Призывают оставаться в укрытиях, пока не будет отбоя воздушной тревоги.

Уже в 00:02 в Киевской области объявили отбой воздушной тревоги. Жителей попросили осторожничать, когда они будут покидать укрытия.

Обломки упали на дом в Полтавской области

Известно, что в Полтавской области в результате атаки обломки "Шахедов" упали на жилой дом. Об этом рассказал глава ОВА Филипп Пронин.

Во время воздушной тревоги обломки, вероятно, вражеского БПЛА упали на жилой дом в Миргородском районе. По предварительной информации, никто не пострадал,

– отметил он.

Он также отметил, что на месте с утра будет работать профильная комиссия. Она будет фиксировать разрушение. Владельцы дома получат денежную помощь.

Верим в наши Силы обороны и ПВО. Слава Украине!

– резюмировал Пронин.

На Сумщине сбили два "Шахеда"

Об этом в Сумской ОВО рассказали в 21:48. Известно, что в небе над областью сбили два российских БПЛА "Шахед" силы противовоздушной обороны.

Спасибо нашим защитникам неба! ПВО продолжает работу. Сохраняйте спокойствие, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!

– призвали местные власти.

Заметим, что ближе к полуночи отчитались об успешной работе и в Днепропетровской ОВА. Сергей Лысак отметил, что удалось уничтожить 2 БПЛА в Криворожском и Днепровском районах. Он также выразил благодарность защитникам из ВзК Восток "за спокойный сон наших детей".