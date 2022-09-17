В каких условиях россия удерживает украинских военнопленных

Россия удерживает военнопленных из Украины в бесчеловечных условиях. Информация о местах их пребывания часто носит неофициальный характер.

Об этом 24 каналу рассказал представитель координационного штаба по военнопленным Андрей Юсов.

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"Россия не выполняет должным образом условия Женевских конвенций, не информирует о местах пребывания и главное – не обеспечивает регулярный доступ к условиям содержания Международному комитету Красного Креста и представителям ООН", – сказал Юсов.

Вызов для всего мира

Представитель координационного штаба отметил, что спасти украинцев из российской неволи является задачей для цивилизованного мира. Это вызов ООН и всем, кто выполняет гуманитарные миссии. Необходимо вынудить государство-агрессора выполнять международное право.

"Ни к Еленовке, ни к другим местам содержания регулярного доступа нет. Соответственно, и информация, которой мы владеем, неофициальная. Условия пребывания украинцев не отвечают требованиям Женевских конвенций", – отметил Юсов.

Обратите внимание – Юсов об украинских военнопленных в россии: смотрите видео